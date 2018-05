China anuncia 2ª morte por gripe aviária em um mês O ministério da saúde da China anunciou hoje a segunda morte por gripe aviária no país em um mês. Um paciente morreu hoje na província de Guizhou, localizada no sudoeste da China, depois de ter sido hospitalizado em 6 de janeiro. A rádio RTHK, de Hong Kong, citou autoridades locais e informou que o paciente era um homem de 39 anos. Ele dizia que não tinha contato com aves.