China anuncia 8ª morte pelo vírus H7N9 Um homem, que havia contraído o vírus da gripe aviária H7N9, morreu nesta terça-feira na província chinesa de Jiangsu, no leste do país. O fato eleva para oito o número de mortes provocadas pela doença no país, afirmaram autoridades segundo a agência estatal de notícias Xinhua. As informações são da Dow Jones.