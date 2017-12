China anuncia a construção de mais uma central nuclear A China anunciou a construção da primeira central nuclear da província de Fujian. "Ela integra o programa de instalações nucleares destinado a satisfazer as futuras necessidades do setor energético na região leste", afirma reportagem da Agência de Notícias Xinhua. A região vem sendo marcada por freqüentes cortes de abastecimento de energia e por medidas de redução de consumo que, periodicamente, implicam na mudança de rotina de trabalho das empresas. A China National Nuclear Corporation (CNCC) construirá a central em parceria com a Huadian Group. Segundo Kang Rixin, presidente da empresa, a instalação será montada na cidade de Huian e poderá receber seis reatores nucleares com capacidade para gerar 1MW. O governo chinês deverá investir cerca de US$ 48,3 bilhões no programa destinado à construção de 30 centrais nucleares até 2020, a fim de responder por até 6% da energia gerada no país.