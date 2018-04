China anuncia próxima missão espacial para 2010

Após o sucesso do primeiro passeio chinês no espaço, em 2008, o país voltará a fazer missões, dessa vez não tripuladas, em 2010 e 2011, anunciou neste sábado um porta-voz do programa espacial da China à agência oficial de notícias "Xinhua". Primeiro se lançará, no final de 2010, um módulo que orbitará ao redor da Terra, e pouco depois, em 2011, partirá uma nave, a "Shenzhou VIII", para se unir ao módulo e completar o primeiro acoplamento espacial da China. A operação servirá de teste para futuros projetos espaciais da China, que nas próximas décadas estuda construir uma estação permanente no espaço. A China lançou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003 e, em setembro do ano passado, um dos três cosmonautas que viajaram na "Shenzhou VI", Zhai Zhigang, se tornou o primeiro a fazer um passeio espacial, flutuando pelo espaço pro alguns minutos.