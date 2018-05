China anuncia queda da criminalidade um ano antes da Olimpíada O índice de criminalidade da China caiu na primeira metade de 2007, anunciou nesta terça-feira uma autoridade policial do país, que dentro de um ano será sede dos Jogos Olímpicos de Pequim. "Casos de crimes como assassinato, roubo, incêndios e explosões que ameaçavam seriamente a sensação de segurança da população caíram bastante", disse o porta-voz policial Wu Heping em entrevista coletiva. Os assassinatos diminuíram quase um décimo, e os casos de incêndios criminosos caíram quase na mesma proporção do mesmo período no ano passado, acrescentou. O número de casos envolvendo "explosões" despencaram mais de um quarto, disse Wu, sem detalhar. "Tudo isso é graças aos esforços da polícia em aumentar a prevenção de crimes e melhorar sua capacidade de neutralizar os criminosos", afirmou o policial na entrevista. Entretanto, Wu não divulgou os dados para "incidentes de massa" -- um eufemismo oficial para manifestações, protestos e movimentos coletivos. Dados oficiais mostram que o número de "incidentes de massa" chegaram a 23.000 em 2006, contra 74.000 registrados em 2004. Em 1994, foram 10.000 "incidentes de massa". A China, obcecada por manter a estabilidade de seu governo, lida com uma anunciada insatisfação popular, intensificada por uma crescente desigualdade social, corrupção no governo, poluição e apropriação de terras sem a devida compensação na zona rural do país.