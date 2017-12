China anuncia restaurações de locais sagrados no Tibete A China começou hoje um trabalho de restauração de construções sagradas no Tibete, incluindo o Palácio Potala, em Lhasa, que era a casa do dalai-lama antes dele partir para o exílio há 43 anos, informou a mídia estatal. De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, monges budistas entoando sutras presidiram uma grande cerimônia em Lhasa para marcar o início do projeto de restauração, que terá duração de cinco anos e um custo previsto de US$ 40 milhões. Segundo a Xinhua, além do Palácio de Potala, construído há 1.300 anos, também serão restaurados o Palácio Morbuglinkha, a casa de verão do dalai-lama, construída em 1751, e o Monastério Sagya, levantado há 1.000 anos. As tropas chinesas entraram no Tibete em 1951 e Pequim alega que a região faz parte do território chinês há séculos. O dalai-lama, líder-supremo do Tibete, fugiu para o exílio na Índia depois de uma tentativa frustrada de levante contra as regras chinesas em 1959. O governo tibetano no exílio acusa a China de explorar cinicamente a herança cultural do Tibete para arrecadar os dólares dos turistas, ao mesmo tempo em que reprime as instituições tradicionais da região.