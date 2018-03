China apóia iniciativa da França, Rússia e Alemanha A China apóia uma declaração da França, Rússia e Alemanha pedindo o fortalecimento das inspeções de armas da ONU no Iraque e reafirma a necessidade de se resolver diplomaticamente a crise, disse o presidente chinês a seu colega francês. A conversa telefônica entre Jiang Zemin e Jacques Chirac foi divulgada pela agência de notícias estatal Nova China. Jiang reiterou a Chirac que a China mantém sua antiga posição - que deve ser feito todo o possível para evitar um conflito militar no Iraque. "A inspeção no Iraque é efetiva e deveria continuar e ser fortalecida", teria dito Jiang, segundo a agência. "A guerra não é boa para ninguém, e é nossa responsabilidade tomar várias medidas para evitar a guerra". Na segunda-feira, França, Rússia e Alemanha pediram o fortalecimento das inspeções de armas da ONU no Iraque, parte de uma iniciativa diplomática que sofre oposição dos EUA. Líderes chineses há muito defendem que a questão das armas de destruição em massa no Iraque deve tratada pelo Conselho de Segurança da ONU. Como membro permanente do CS, a China tem poder de veto sobre qualquer ação aprovada pela ONU. A porta-voz do Ministério do Exterior chinês, Zhang Qiye, estimou que a posição chinesa é compartilhada pela "vasta maioria das nações no mundo".