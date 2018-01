China apreende animais de caça para deter Sars O governo chinês anunciou nesta quarta-feira que mais quatro pessoas morreram em conseqüência da pneumonia asiática e mais nove casos de infecção foram detectado. As autoridades chinesas apreenderam hoje animais de caça, desde garças até serpentes, em vários mercados como parte de medidas para deter a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda e Severa. Em Pequim, as autoridades fecharam, por falta de ventilação, 115 dormitórios e restaurantes construídos em velhos abrigos anti-aéreos. A epidemia de Sars deixou pelo menos 325 mortos e mais de 5.329 infectados. Em Guandong, local do primeiro caso em novembro, não registra nenhum novo infectado há uma semana. As autoridades da província também proibiram a comercialização de animais silvestres esta semana, após pesquisas mostrarem que o vírus poderia ser transmitido de um animal, o gato almiscareiro, consumido como iguaria no sul da China.