China apresenta prováveis sucessores de presidente e premiê

O Partido Comunista Chinês (PCC) apresentou nesta segunda-feira, 22, a composição de sua nova liderança, incluindo dois dirigentes cotados para eventualmente suceder ao presidente Hu Jintao e ao primeiro-ministro Wen Jiabao. Veja também: Presidente quer ampliar democracia no PC Hu Jintao ganha 2.º mandato à frente do PC O Congresso do Partido Comunista Chinês Xi Jinping, atual dirigente do PCC de Xangai, e Li Keqiang, ex-chefe do partido na província de Liaoning (nordeste), ascenderam ao Comitê Permanente do Politburo, principal instância de poder no regime, com nove integrantes. Embora Xi, de 54 anos, e Li, de 52, não tenham sido abertamente designados para substituírem Hu e Wen dentro de cinco anos, sua idade e seu status não deixam dúvidas sobre seu favoritismo. Xi é o mais cotado para substituir Hu como presidente, principal cargo do país. "Xi Jinping e Li Keqiang são dois camaradas bastante jovens", disse Hu ao apresentar os novos dirigentes do Comitê Permanente. A maneira como foram introduzidos para centenas de repórteres e fotógrafos sublinha, da maneira cuidadosa de Hu, que ambos são seus escolhidos para a sucessão, que acontecerá em 2012. A ascensão dos dois jovens dirigentes e a saída do vice-presidente chinês Zeng Qinghong - inimigo do presidente que não conseguiu ser reeleito para o Comitê Central do partido numa votação no domingo, 21 - é um sinal de que Hu conseguiu ampliar seu poder, livrando-se aparentemente da influência deixada por seu antecessor, Jiang Zemin. Ainda assim, o passado dos novos membros do Comitê Permanente do PCC indicam que Hu continuará tendo que fazer algumas concessões a inimigos caso queira manter-se forte no poder. Disputa Isso porque, dos quatro novos membros do Comitê Permanente, apenas um - Li - é um político diretamente ligado a Hu. Filho de um antigo dirigente do PC chinês e influente na província mais próspera do país, Xangai, Xi é visto como um aliado tanto de Hu quanto de Jiang. Durante a apresentação dos nove novos membros do Comitê Permanente, Xi foi o primeiro a adentrar no Grande Salão do Povo, num claro sinal de que é o favorito a substituir Hu na presidência em 2012. "Xi apareceu em primeiro lugar (após a votação), então isso sugere que ele tem uma chance maior de se tornar o secretário-geral do partido, mas há muitos fatores que podem mudar em cinco anos", disse Zhang Zuhua, ex-funcionário do regime. Os dirigentes foram escolhidos numa votação rigidamente controlada do Comitê Central do Partido, cujos 204 membros foram eleitos no domingo, ao final do Congresso qüinqüenal do PC.