China aprova legislação antiterror que permite ao governo acessar informações sigilosas

PEQUIM - O Parlamento da China aprovou neste domingo, 27, a primeira lei antiterrorismo da história do país com um texto controvertido que dá amplas competências ao governo e exige que empresas de tecnologia repassem informações sigilosas, como chaves de criptografia, que permitiriam aos militares realizar operações contra o terrorismo no exterior.

Mesmo após vários projetos similares terem sido criticados por medidas que atentariam contra a liberdade de imprensa ou o direito de propriedade intelectual o texto aprovado pela Assembleia impôs restrições à forma como se poderá informar sobre ataques terroristas no país.

A lei se propõe a “enfrentar o terrorismo interno e a ajudar a manter a segurança mundial”, afirmou a agência oficial Xinhua. Até então, a China não tinha uma legislação específica para a luta contra o terrorismo, que dependia de normativas como a Lei Criminal.

A aprovação desta norma se dá em um momento de crescente preocupação diante do recentes casos de ataques terroristas internacionais. Especialistas acreditam que as autoridades chinesas impulsionaram a nova legislação em um contexto de violência étnica na região separatista de Xinjiang e de reforço no controle de grupos dissidentes.

Li Shouwei, vice-líder da divisão de leis criminais do Parlamento, disse que seu país está simplesmente fazendo o que outras nações ocidentais já fazem ao pedir que as companhias tecnológicas ajudem na luta contra o terrorismo. “Esta regra está de acordo com o trabalho necessário para combater o terrorismo, e é basicamente o mesmo que outras grandes potências do mundo fazem”, declarou Li.

A nova lei antiterror chinesa provocou preocupação em capitais ocidentais, não somente em razão dos temores de que possa violar direitos humanos, mas em razão das provisões no que diz respeito à cibernética.

O presidente dos EUA, Barack Obama, já manifestou sua preocupação com a lei ao presidente chinês, Xi Jinping. Representantes de empresas estrangeiras também criticaram o escopo da lei, temendo que abra espaço para violações de seus direitos de propriedade intelectual. / AFP, EFE e REUTERS