China aprova lei de segurança alimentar O governo chinês aprovou preliminarmente na quarta-feira uma nova lei sobre segurança nos alimentos, elevando os padrões de qualidade em todos os níveis da produção, segundo uma autoridade do setor. A qualidade dos produtos chineses vem sendo criticada em outros países devido a escândalos envolvendo produtos variados como cremes dentais, rações para animais domésticos, brinquedos e peixes. Pequim garante que os problemas se limitam a poucas empresas e está sendo exagerado pela imprensa estrangeira, atendendo aos interesses protecionistas de alguns países. Mas o governo também promete melhorar a fiscalização e reprimir comportamentos ilegais. O Conselho de Estado (gabinete) agora aprovou a nova lei de segurança dos alimentos, que será submetida ao aval do Parlamento, segundo informação do chefe da agência de fiscalização de qualidade industrial, Li Changjiang, à diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan. "Esta lei cobre totalmente como padronizar nossa produção, processamento, venda e supervisão de produtos alimentícios", disse Li a jornalistas. "Acredito que a promulgação desta lei será certamente eficaz em melhorar a situação da segurança de alimentos na China e garantir a segurança dos alimentos e a saúde das pessoas", disse ele, sem citar prazos. A lei obriga uma melhor divulgação de informações sobre questões de segurança alimentar, multas mais altas para violadores, punições a autoridades irresponsáveis e garantias de indenizações a consumidores lesados, de acordo com o site oficial do governo (www.gov.cn). A nota acrescenta que importações e exportações também serão fiscalizadas mais de perto. Os temores do público a respeito da segurança dos alimentos cresceram em 2004, quando pelo menos 13 bebês morreram de desnutrição na Província de Anhui (leste) depois de consumirem leite adulterado, sem valor nutricional.