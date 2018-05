China assegura que nova gripe aviária não passa entre humanos

"O vírus encontrado no paciente era 90 por cento semelhante ao vírus H5N1 encontrado anteriormente em patos da China, o que sugere que muito provavelmente o homem foi infectado pelo contato direto com a ave", disse em comunicado o Centro para Prevenção e Controle de Enfermidades de Shenzhen.

"No entanto, não se transmite entre as pessoas", disse.

O Centro para Proteção da Saúde de Hong Kong disse nesta segunda-feira que a cepa do vírus encontrada no homem era muito semelhante à recentemente encontrada em aves silvestres de Hong Kong. Uma análise de seus genes também mostrou que o vírus poderia ser tratado com amantadina, um antiviral comum.

O homem, que vivia em Shenzhen, do outro lado da fronteira com Hong Kong, morreu no sábado de falência múltipla de órgãos, uma semana depois de ter ingressado no hospital com febre causada pelo vírus, segundo informaram os meios de comunicação estatais.

O vírus normalmente se encontra em aves, mas ocasionalmente pode passar para as pessoas. Os investigadores temem que o vírus possa mudar de maneira a se tornar transmissível facilmente entre os humanos.

Hong Kong sacrificou 17 mil aves de um mercado de atacado há duas semanas depois de um teste com uma ave morta ter dado positivo para o vírus H5N1, e suspendeu a importação de frangos vivos no país por 21 dias, em uma tentativa de evitar a propagação da doença.

(Reportagem de Tan Ee Lyn e Donny Kwok)