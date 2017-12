China aumentará suas reservas de petróleo A China aumentará suas reservas de petróleo em resposta à crescente tensão no Oriente Médio e à possibilidade de uma guerra no Iraque, informou hoje o jornal chinês China Daily, que é editado em inglês. Segundo o diário, Pequim começou a formular um programa de segurança energética há dois anos, mas a possibilidade de um corte no fornecimento de petróleo em caso de guerra tornou o assunto prioritário para o governo chinês. Cerca de 60% do petróleo importado pela China são provenientes do Oriente Médio.