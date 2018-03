China: avanço mais lento pode contribuir com mudanças

Os comentários de Xi foram publicados no site do governo no domingo e sinalizam que as atuais taxas de crescimento são toleráveis e que ainda não há uma necessidade de estímulo econômico. O crescimento da China no primeiro trimestre ficou abaixo do porcentual de 7,9% registrado no último trimestre do ano passado e do crescimento de dois dígitos de anos anteriores.

No mês passado, Pequim anunciou reformas para este ano, que vão de estímulos à urbanização mais rápida a impostos sobre a propriedade. A China está tentando mudar o suporte de sua economia de exportação e investimento para consumo doméstico. Fonte: Dow Jones Newswires.