China bloqueia mais um barco dos EUA, diz Pentágono A China proibiu mais um navio militar dos EUA de atracar em Hong Kong, depois de impedir uma visita do porta-aviões Kitty Hawk programada com longa antecedência, disse o Pentágono na sexta-feira. O porta-aviões e seus navios de apoio deveriam ter atracado em Hong Kong durante o feriado norte-americano de Ação de Graças, na semana passada, para que os tripulantes se confraternizassem com amigos e parentes que haviam viajado especialmente para isso. Washington diz que na última hora a China proibiu que o barco aportasse. Segundo os EUA, Pequim também proibiu na semana passada que dois barcos caça-minas se abrigassem de uma tempestade em Hong Kong. Em 22 de novembro, a China voltou atrás e autorizou a atracação do Kitty Hawk, mas a essa altura o barco já havia dado meia volta e se afastado do território, segundo autoridades norte-americanas. Mas, ao mesmo tempo em que a China reviu a decisão, avisou aos EUA que a fragata USS Reuben James, com 200 tripulantes, não poderá passar o Reveillon em Hong Kong, como estava programado. Também no dia 22, a China informou aos EUA que não autorizaria o próximo vôo trimestral de um C-17 que dá apoio ao consulado norte-americano em Hong Kong, segundo um porta-voz dos marines. Tais decisões despertaram especulações de que a China quer demonstrar sua irritação com os planos dos EUA de ajudar Taiwan a modernizar seu sistema de mísseis e com a recente reunião do presidente George W. Bush com o Dalai Lama, líder espiritual tibetano no exílio. (Reportagem adicional de Tabassum Zakaria)