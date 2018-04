China bloqueia página do NYT após reportagem sobre fortuna da família de premiê

PEQUIM - O acesso aos serviços em inglês e chinês do The New York Times foi bloqueado nesta sexta-feira, 26, na China, logo depois de o jornal divulgar reportagem segundo a qual a família do primeiro-ministro Wen Jiabao possui uma fortuna estimada em US$ 2,7 bilhões.

Veja também:

Líderes chineses têm poder quase ilimitado, diz comunista

Dirigente chinês minimiza valor da democracia

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Feita a duas semanas do congresso que definirá a futura liderança do país, a revelação representa mais um golpe na imagem do Partido Comunista, já afetada pelo escândalo em torno de Bo Xilai, o ex-dirigente de Chongqing acusado de corrupção e abuso de poder.

A reportagem do The New York Times é baseada em registros de companhias e agências reguladoras e identifica investimentos ou propriedades detidos por uma série de parentes de Wen Jiabao, incluindo a mulher, mãe, irmão, cunhado, cunhada, filho e filha. Na maioria dos casos, a identidade dos titulares dos investimentos não era óbvia, já que era realizada por outras empresas, algumas vezes controladas por entidades criadas no exterior.

A fortuna da família cresceu de maneira espetacular depois de 1998, quando Wen Jiabao se tornou vice-primeiro-ministro da China. Cinco anos mais tarde, ele assumiu o posto de primeiro-ministro, que entregará a seu sucessor em março de 2013.