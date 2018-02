China boicotará a reunião dos 'Amigos da Síria'

A Rússia já havia declarado que os países ocidentais querem distorcer o acordo feito em Genebra no fim de semana, que deixou aberta a possibilidade de o presidente Bashar Assad permanecer no poder como integrante de um governo de transição. Nesta reunião a China apoiou a posição russa, de que os sírios devem decidir como a transição deve ser feita. O Ocidente diz que Assad não pode fazer parte de um novo governo de coalizão.

O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a Rússia não está satisfeita com a demora na realização de reformas do governo sírio, seu antigo aliado, mas argumenta que qualquer tentativa de forçar a mudança de regime está condenada a causar ainda mais violência. "Sim, o principal responsável (pela violência) é o regime", mas aqueles que querem mudanças "ignoram o fato de que não estamos falando de um punhado de pessoas - como os ativistas querem nos fazer acreditar - mas uma grande parte da população da Síria que vincula a sua segurança com o atual presidente", disse Lavrov.

Às vésperas da reunião em Paris, a Anistia Internacional pediu por um embargo de armas imediato contra o governo sírio e mais cautela na hora de suprir os rebeldes. Ativistas sírios contabilizam mais de 14 mil mortos desde o início da revolta, que começou em março de 2011. As informações são da Dow Jones.