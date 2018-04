China busca voluntários para monitorar Internet

Pequim recrutará dezenas de milhares de voluntários para monitorar a Internet, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, 19. A vigilância da Web ecoa décadas de mobilização de cidadãos mais velhos e outros voluntários no patrulhamento das vizinhanças da cidade.

A medida surge após fabricantes estrangeiras de computadores pedirem à China que reconsidere um plano de requerer a instalação do software de filtragem de conteúdo Green Dam Internet em todos os novos PCs vendidos a partir de 1 de julho.

No começo deste mês, a mídia local relatou que a cidade está desenvolvendo seu próprio software. Assim como o Green Dam, ele foi projetado como um medida contra a pornografia.

Todos os voluntários deverão relatar às autoridades sobre conteúdo "lascivo" encontrado ou usuários exibindo "comportamento não-civilizado" na Internet. "O objetivo é proteger jovens", afirmou uma fonte de sobrenome Zhou da Comissão de Melhoria da Capital. Alguns dos voluntários ficarão em cybercafés para monitorar conteúdo e impedir que menores acessem esses locais.

Bloqueio do Google

Autoridades chinesas ordenaram que o Google suspenda alguns serviços de pesquisa para sites estrangeiros através de seu site chinês, informou a agência estatal Nova China, nesta sexta-feira. Um dia antes, a empresa foi advertida sobre conteúdo pornográfico disponível por meio do sistema de buscas.

O Google também terá que suspender as buscas de algumas palavras-chave, segundo ordens recebidas pelos reguladores na tarde de quinta-feira, revelou o texto da agência. Uma porta-voz do Google disse que a empresa não havia recebido pedidos para suspender as atividades de busca. Atualmente, sites estrangeiros podem ser vistos e acessíveis na versão chinesa do site.

No fim da quinta-feira, o Google foi advertido pela terceira vez no ano, por um regulador apoiado pelo governo, por "disseminar grandes quantidades de pornografia e informação vulgar". A empresa prometeu nesta sexta-feira trabalhar mais duro para eliminar a pornografia de suas páginas vistas na China.