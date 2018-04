China cancela mais viagens de noruegueses após prêmio Nobel

Após cancelar dois encontros diplomáticos nesta semana, a China também suspendeu uma viagem de 17 noruegueses, prevista para a próxima semana, e vários outros contatos, afirmou o Ministério de Relações Exteriores norueguês.

Mas contatos entre representantes de baixo escalão de ambos os países continuam, sugerindo que Pequim não deseja colocar em risco as relações de longo prazo com o país nórdico, disseram analistas.

"Sentimos que muitas reuniões importantes com autoridades chinesas foram canceladas ou adiadas", disse Ragnhild Imerslund, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Noruega.

Autoridades na embaixada chinesa em Oslo não foram encontradas para comentar. A China classificou a entrega do prêmio a Liu como uma "obscenidade" e disse que o prêmio poderia afetar as relações com a Noruega, país que sedia a entrega do prêmio.

Viagens de delegações e autoridades chinesas à Noruega também foram adiadas, disse Imerslund.

Apesar dos cancelamentos, a China não deve romper todas as suas ligações com a Noruega.

"Tal resposta deveria ser vista como desproporcional", disse à Reuters Jan Egeland, chege do Instituto Norueguês de Assuntos Internacionais.