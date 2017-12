China cancela transmissão ao vivo de vôo espacial Faltando poucas horas para o possível lançamento da primeira missão espacial tripulada promovida pela China, o diário oficial do Partido Comunista informa que o governo cancelou seu planos de transmitir o evento, ao vivo, pela televisão. Um jornal de Hong Kong especulou que a decisão foi tomada devido aos "riscos políticos" de haver um problema no lançamento, previsto para ocorrer a qualquer momento da manhã de quarta-feira. Simultaneamente, três finalistas que aspiram ao histórico posto de primeiro astronauta chinês aguardavam em uma base remota no noroeste do país. "Toda a nação chinesa antecipa este grande êxito", declarou Zhang Qiyue, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Enquanto isso, os vizinhos chineses questionam-se sobre a repercussão do lançamento na situação estratégica regional. O crescimento chinês deixa inquietos os países da região, apesar de praticamente todos se beneficiaram da retumbante expansão econômica na nação mais povoada do planeta. O programa espacial chinês e seus vínculos militares parecem motivo de preocupação. Pequim, que promove a viagem com um objetivo de projeção nacionalista, também mantém em segredo boa parte de suas atividades.