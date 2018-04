China chama de 'blasfêmia' entrega de Nobel a dissidente O governo da China afirmou nesta sexta-feira que o comitê norueguês "violou e blasfemou" ao conceder o Prêmio Nobel da Paz para o dissidente chinês Liu Xiaobo, de 54 anos, preso no país. O governo advertiu também que os laços entre Noruega e China serão afetados por essa escolha. "Liu Xiaobo foi culpado por violar as leis chinesas e sentenciado à prisão pelos órgãos judiciais chineses", alega o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu. "Ao conceder o prêmio a essa pessoa, o comitê do Nobel violou e blasfemou contra o prêmio", afirma o porta-voz em comunicado no site do ministério.