China: Choque entre navios deixa 8 mortos e 9 desaparecidos Oito marinheiros morreram e nove permanecem desaparecidos depois que duas embarcações se chocaram na costa leste da China, informou nesta segunda-feira, 19, o jornal oficial China Daily. O acidente ocorreu na noite de sábado, 17, quando o Huirong, um navio de Hong Kong, e o Pengyan, da cidade de Shenzhen (leste), se chocaram perto das ilhas Langgang, no litoral de Zhejiang, com 29 marinheiros a bordo. Doze deles foram resgatados, segundo os serviços de salvamento marítimo da província de Zhejiang (leste). Quarenta embarcações e três helicópteros da Frota do Mar da China oriental participam das tarefas de busca. Além da perda de vidas humanas, também ocorreu um derramamento de combustível, por isso estão sendo realizadas tarefas de limpeza e de localização do barco de Hong Kong para evitar que a mancha se estenda. As causas do choque estão sendo investigadas.