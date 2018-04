China coloca prefeito de New Orleans em quarentena Autoridades chinesas puseram em quarentena o prefeito de New Orleans, Ray Nagin, e sua mulher em um hotel de Xangai. O motivo é que um passageiro do voo em que eles estavam apresentou sintomas que podem ser de influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. O escritório de Nagin informou que o casal e seus guarda-costas foram isolados ontem como precaução, mas nenhum deles apresentava sintomas da doença. Uma porta-voz do prefeito afirmou que o tratamento das autoridades chinesas é cortês.