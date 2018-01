China comemora 100 anos de nascimento de Deng A China fez um tributo hoje à memória de Deng Xiaoping no centenário de seu nascimento, com homenagens oficiais ao líder que muitos consideram o homem que tirou o país de seu isolamento internacional e o dirigiu na rota das reformas econômicas. Em um discurso diante de centenas de dirigentes e cidadãos comuns, o presidente Hu Jintao exaltou a figura de Deng como arquiteto das reformas econômicas do país. Segundo Hu, Deng era um homem que sempre considerou como prioritários os interesses do povo. O discurso foi transmitido ao vivo pela televisão estatal. "Durante toda sua vida, o camarada Deng Xiaoping manteve sua palavra e não economizou esforços na hora de realizar obras para beneficiar o povo", disse Hu durante seu pronunciamento de uma hora de duração no Grande Salão do Povo, sede da legislatura chinesa, tendo atrás um gigantesco retrato de um sorridente Deng. "As idéias criativas do falecido líder Deng Xiaoping e a política implementada por ele ofereceram uma sólida base para o contínuo desenvolvimento da causa do partido (comunista) e do povo", disse Hu, que foi eleito por Deng para suceder o ex-presidente Jiang Zemin. Nascido em Guang´an, uma zona pobre da província sudoeste de Sichuan, Deng lançou as reformas econômicas chinesas em 1978, estabelecendo áreas especiais de desenvolvimento econômico e atraindo investimentos estrangeiros que conduziram o país a duas décadas de forte crescimento econômico.