China comemora suspensão de testes nucleares da Coreia do Norte

PEQUIM – A China comemorou a decisão do ditador Kim Jong-un de fechar instalações nucleares na Coreia do Norte. Pequim, principal aliado de Pyongyang, afirmou que o anúncio “melhorará” a situação na Península Coreana.

“A China crê que a decisão da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares e se concentrar em melhorar a economia e a situação dos cidadãos do país ajudará a resolver a situação da Península”, disse um porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China em comunicado. A chancelaria considerou o anúncio “bem-vindo”.

Segundo o Ministério, a suspensão norte-coreana “fará avançar o processo de desnuclearização e a busca de uma solução pacífica” para as tensões na região.

Nesta sexta-feira, 20, o ditador Kim Jong-un anunciou que fechará instalações nucleares e suspenderá os testes realizados no país. A decisão foi tomada uma semana antes da cúpula entre o norte-coreano e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que ocorrerá na próxima sexta, 27. //REUTERS, EFE