China: comunistas rejeitam democratização como vietnamita O Partido Comunista da China (PCCh) precisa se "democratizar internamente", mas não seguirá o exemplo de seus colegas vietnamitas, que no ano passado adotaram reformas importantes em seu sistema político, disse um líder ideológico do partido citado nesta terça-feira, 13, pela imprensa independente chinesa. "O modelo vietnamita pode servir de referência, mas não podemos copiar suas ações, pois as situações são muito diferentes", disse Li Hunru, vice-presidente da Escola Central do Partido, que forma os altos cargos comunistas e vela pela manutenção da ideologia marxista-leninista. Li, citado pelo jornal South China Morning Post, destacou que no último Congresso do PCCh, em 2002, já foi pedida uma democratização, mas sempre "no seio do Partido". Em abril de 2006, o congresso do Partido Comunista do Vietnã anunciou históricas reformas. Entre elas, convites à opinião pública para falar com o governo através de "chats" na internet e eleições competitivas para os principais cargos partidários. O vice-presidente da escola do PCCh, que visitou recentemente o Vietnã e Laos, comentou que a situação na China é diferente. "O partido vietnamita tem só milhares de membros, enquanto nós somos mais de 70 milhões", comparou. Li também disse que a China "não deve copiar o modelo democrático ocidental" e citou Taiwan como um mau exemplo de ocidentalização. O Congresso do PCCh deste ano vai renovar a cúpula do partido, que governa o país desde 1949. Três ou quatro membros do todo-poderoso Comitê Permanente do Politburo devem abandonar seus cargos.