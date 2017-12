China conclui com sucesso missão ao espaço A nave Shenzhou 5 fez hoje por volta das 19 horas (horário de Brasília) sua reentrada na atmosfera e aterrissou sem problemas numa planície do interior da Mongólia, onde tudo estava preparado para recebê-la, após uma bem-sucedida missão de 21 horas, na primeira viagem espacial tripulada da China. O tenente-coronel Yang Liwei saiu da cápsula 50 minutos depois e acenou para a equipe de resgate. Após ser resgatado, foi submetido a avaliação médica, na qual se constatou que estava em boas condições físicas. O presidente Hu Jintao telefonou ao "taikonauta" (neologismo que deriva do termo chinês para espaço, tai kong) para falar do orgulho do país pelo sucesso da missão. Yang também recebeu os parabéns dos principais líderes da China. Durante todo o dia, os chineses comemoraram o feito e os dirigentes receberam mensagens de felicitações de vários países. Com a missão, a China se tornou o terceiro país a enviar um homem ao espaço. Os outros são Rússia e Estados Unidos.