Zhu está entre o grupo de escritores e intelectuais sobre o qual as autoridades chinesas concentram ações para impedir a eclosão de revoltas populares como as que atingiram o mundo árabe. Nos últimos meses, outros três dissidentes na China receberam sentenças de nove e dez anos de prisão depois de serem acusados de subversão ou de incitar a subversão. As informações são da Associated Press.