China condena mais 4 à morte por distúrbios em Xinjiang Uma corte na província chinesa de Xinjiang sentenciou quatro pessoas à morte por envolvimento nos violentos protestos ocorridos em julho do ano passado, informou hoje um funcionário do governo. Com isso, subiu para 26 o número condenados à morte por participação nos tumultos. A mídia estatal informou que nove das execuções já foram realizadas.