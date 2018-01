China condena programa antimíssil dos EUA O governo chinês condenou hoje o programa antimíssil dos Estados Unidos, no dia seguinte ao êxito do ensaio de interceptação de um míssil intercontinental norte-americano por outro míssil. "A China julga que os Estados Unidos estejam ignorando as reservas e a oposição da comunidade internacional com sua insistência em colocar em prática um projeto de desenvolvimento de sistema de defesa antimísseis contrário ao tratado antimíssil balístico (ABM)", declarou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. "Isto não é favorável à estabilidade e equilíbrio estratégico mundiais", acrescentou.