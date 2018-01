China confirma expulsão iminente de correspondente francesa

PEQUIM - A China confirmou neste sábado, 26, a expulsão iminente da correspondente em Pequim do semanário francês L'Obs, Ursula Gauthier, a quem acusa de "defender claramente" atos terroristas, em um comunicado publicado pelo ministério das Relações Exteriores.

A jornalista foi vítima de uma violenta campanha de ataques em meios de comunicação estatais depois de um artigo no qual descreveu a política repressiva realizada por Pequim em Xinjiang, uma grande região de maioria muçulmana no oeste do país.

Na sexta-feira, o ministério tinha informado Gauthier que, se não pedisse desculpas pelo artigo, teria negado seu pedido de renovação da credencial de imprensa e teria de deixar o país até o dia 31.

A correspondente francesa já tinha dito às autoridades que estas desculpas "não tinham cabimento" e eram "impensáveis" para ela. A negativa de renovar a credencial e um visto de permanência significa a expulsão.

O artigo da jornalista francesa "defendeu claramente atos de terrorismo e assassinatos cruéis de inocentes, o que provocou a indignação do povo chinês", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em seu comunicado.

As autoridades consideraram que Gauthier não pediu "desculpas verdadeiras ao povo chinês" e, portanto, era "inapropriado que continuasse trabalhando na China", segundo o ministério. "A China nunca apoiará a liberdade de defender o terrorismo", acrescentou.

Vários internautas chineses ironizaram a suposta "indignação" do povo, pois o artigo da jornalista não foi traduzido ao chinês e sua versão francesa era inacessível no país asiático, onde as autoridades praticam um estrito controle do conteúdo publicado na internet. / AFP