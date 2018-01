China confirma mais 12 vítimas da Síndrome Respiratória A China anunciou neste domingo a morte de 12 pessoas vítimas da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars, na sigla em inglês), também chamada de pneumonia asiática ou atípica, e 300 novos casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde chinês, 1.807 pessoas apresentam sintomas da Sars. A China soma agora 79 mortes desde novembro do ano passado, quando o primeiro caso foi confirmado na região de Guangdong. Em Pequim, onde 339 casos foram registrados, 18 pessoas morreram. Para tentar conter a epidemia, o governo chinês recomendou aos estudantes universitários que evitem viajar durante a semana das festividades do Dia do Trabalho, entre 1 e 7 de maio. Hong Kong - Um dia depois de confirmar a morte de 12 pessoas em um mesmo dia, o governo de Hong Kong anunciou hoje mais sete mortes e 22 novos casos da Sars. O número de mortos chega a 88. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica