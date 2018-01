China confirma morte de membros da Falun Gong O governo chinês confirmou hoje a morte de 14 integrantes da seita proibida Falun Gong e disse que outros 11 membros tentaram se matar em um campo de trabalho forçado em Harbin, na província nortista de Heilongjiang, em 20 de junho. O número de mortos é ainda maior do que o denunciado ontem por um grupo de defesa dos direitos humanos. De acordo com este grupo, 10 seguidores se mataram e outros seis tentaram se suicidar. O governo chinês proscreveu a seita em julho de 1999. Desde então, mais de 10 mil membros do movimento religioso foram mandados para campos de trabalho forçado. O governo considera a Falun Gong uma seita "maligna" e a culpa pela morte de 1.660 pessoas por suicídio ou por recusarem-se a receber tratamento médico. Dez membros da seita perseguida suicidam-se