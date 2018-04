China confirma presença na 1ª reunião de cúpula do Bric

Hu Jintao viajará no domingo para Ekaterinburgo, no oeste da Rússia, onde será realizado o encontro. Ele vai permanecer no país até quinta-feira da semana que vem. Em maio do ano passado foi realizado um encontro similar dos países do Bric, mas contando apenas com a participação de ministros de Relações Exteriores. Hu Jintao deixará a Rússia em direção a Eslováquia e a Croácia para visitas de Estado, afirmou Qin.

Na entrevista concedida pelo Ministério de Relação Exteriores da China para divulgar a viagem de Hu Jintao, o vice-ministro de Relações Exteriores do país, He Yafei, afirmou ser necessário aprofundar as discussões sobre a ideia de uma moeda soberana, acrescentando que atualmente tais discussões estão em nível "acadêmico" e entre "peritos". As informações são da Dow Jones.