China confirma sétima morte por gripe aviária

Além do abate de animais, autoridades chinesas iniciaram uma campanha de vacinação na tentativa de controlar a doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também enviou uma equipe à nação asiática para estudar o surto de gripe aviária.

Tanto a China quanto a OMS afirmaram que não há evidências de que o vírus seja transmitido entre humanos, o que o tornaria ainda mais perigoso. As autoridades dizem que o contágio ocorre quando se entra em contato diretamente com as aves.

"Este não é um momento para pânico", disse o representante da missão da OMS Michael O''Leary. Segundo ele, a China tem atuado e cooperado satisfatoriamente no controle do H7N9. "Estamos confiantes de que controlaremos esse surto." As informações são da Dow Jones.