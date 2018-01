China confirma suspeita de sars no Cantão O Ministério da Saúde da China confirmou hoje a existência de um caso suspeito de pneumonia atípica na província de Guangdong. No comunicado diário que divulga sobre a doença, o ministério informa que nenhum outro caso, suspeito ou confirmado, de sars foi detectado na China desde sexta-feira. A cadeia de televisão de Hong Kong, Phéniz TV, revelou que um homem de 32 anos deu entrada no Hospital do Povo número 8 de Cantão, suspeito de ter contraído pneumonia atípica. Trata-se do primeiro caso suspeito registado na China desde o final da primavera. Com 5.300 casos confirmados oficialmente e 349 mortes, a China foi o país mais afetado pela chamada pneumonia asiática. A região em que apareceu o novo caso suspeito foi a mesma em que surgiu a doença, em novembro de 2002.