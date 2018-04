China confirma teste de novo caça

Imagem mostra o J-20, moderno caça chinês.

PEQUIM - O presidente da China, Hu Jintao, confirmou que o país realizou seu primeiro teste de voo de um avião de caça invisível ao radar, disse nesta terça-feira, 11, o secretário de Defesa americano, Robert Gates, depois de reunião com Hu.

Segundo Gates, Hu disse que o voo inaugural de um avião de caça avançado não coincidiu propositalmente com a visita de Gates, e havia sido planejada anteriormente.

Segundo informações divulgadas na Internet chinesa, o país realizou com sucesso nesta terça-feira o primeiro teste de voo de um novo avião de caça J-20 invisível ao radar que poderia diminuir a distância militar entre o país e os Estados Unidos.

O governo do presidente americano, Barack Obama, vem fortalecendo seus contatos militares, uma medida concreta que espera conseguir com a visita do presidente Hu na próxima semana.