China constrói barragem para proteger fósseis de dinossauros A China ergueu uma grande barragem de terra para proteger de inundações um sítio arqueológico que abriga fósseis de dinossauros, informou a mídia estatal. Trabalhadores da Província de Heilongjiang, no norte do país, levaram três anos para completar o aterro de 1.450 metros, segundo a agência Xinhua. "A barreira poderá proteger efetivamente a serra dos dinossauros de ameaças de inundações e erosão pela água", disse Li Jinshan, vice-diretor do Escritório Administrativo do Parque Geológico Nacional de Dinossauros Jiayin. Milhares de fósseis de dinossauros foram desenterrados de uma montanha contínua ao rio que forma a fronteira China-Rússia. Treze esqueletos foram reunidos, acrescentou a Xinhua. Pelo menos 100 outros esqueletos devem estar enterrados na área, disseram à agência arqueólogos. "Todo verão, fortes correntes de água provocam erosão em partes da montanha, deixando os fósseis dos dinossauros expostos", disse a Xinhua. "No passado, muitos fósseis foram levados embora pela água."