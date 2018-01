China construirá segundo aeroporto mais elevado do mundo A China iniciou a construção do segundo aeroporto mais elevado do mundo, situado a 4.280 metros de altitude em pleno planalto tibetano, na província de Sichuan (sudoeste), informou hoje a agência estatal "Xinhua". O aeroporto, localizado na cidade de Kanding, só ficará abaixo do da prefeitura de Qamdo, na região autônoma do Tibete, que está a 4.334 metros acima do nível do mar. Com um orçamento de 960 milhões de yuans (US$ 120,7 milhões), o novo aeroporto contará com uma pista de aterrissagem e decolagem de quatro quilômetros de comprimento. O diretor-geral da construtora encarregada do projeto, Zhongnan Airports, Wu Hesheng, assegurou que o aeroporto terá capacidade para receber aviões modelo Boeing 737-700 e Airbus 319. Os primeiros planos para a construção do aeroporto de Kanding surgiram há 13 anos, mas só em maio o Governo deu o sinal verde ao projeto. O terminal começará a operar em 2008, com um fluxo anual de 330 mil passageiros e 1.980 toneladas de carga.