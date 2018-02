China conta mais de 70 mil mortos e desaparecidos por terremoto A China elevou na terça-feira para mais de 70 mil o número oficial de mortos e desaparecidos pelo terremoto da semana passada, mas equipes de resgate encontraram um sobrevivente sob os escombros deixados pelo forte tremor de oito dias atrás. Um comunicado do governo afirma que o número de mortos já ultrapassou os 40 mil e a agência estatal de notícias Xinhua disse haver também 32 mil outros desaparecidos no total. Anteriormente, as autoridades estimavam que o total de mortos superaria os 50 mil. Há também 247 mil feridos. A imprensa chinesa relatou que Ma Yuanjiang foi resgatado no condado de Wenchuan, epicentro do tremor, depois de passar 179 horas soterrado. Chengdu, capital da província, viveu momentos de pânico durante a madrugada, quando dezenas de milhares de moradores fugiram de suas casas, assustados por um canal de TV que previra outro sismo. Horas depois, de fato, houve um tremor de magnitude 5. Ao anoitecer de terça-feira, muita gente permanecia nas ruas, armando tendas para passar a noite ao relento. Para tentar acalmar a população, a TV local exibe entrevistas com técnicos explicando a previsão. "Não é porque você sente os tremores secundários que eles vão machucar. É claro que não é para vocês se exporem", disse Han Weiding, pesquisador do departamento sismológico local. A região ainda sente tremores secundários e também têm fortes chuvas, o que complica o trabalho das equipes de resgate do Exército, do governo e de particulares. Outra tarefa exaustiva é a de alimentar e abrigar milhões de desabrigados. Em Sichuan, muitas famílias estão indignadas com a facilidade com que escolas desabaram, soterrando classes inteiras. Numa cidade, um grupo exigia punição aos responsáveis pelas construções precárias --um tipo de manifestação pública rara na China.