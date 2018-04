China contesta crítica dos EUA

A China acusou ontem os EUA de interferir em seus assuntos internos ao divulgar documento crítico à situação dos direitos humanos no país asiático e afirmou que os americanos devem olhar sua própria atuação nesse terreno. "Os EUA devem examinar seus próprios problemas relativos ao tema, parar de se autodeclarar guardião dos direitos humanos e deixar de interferir em outros países", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, em resposta ao relatório do Departamento de Estado americano com críticas à situação dos direitos humanos na China e em outros países, incluindo o Brasil. O documento foi divulgado quarta-feira, três dias depois de a secretária de Estado, Hillary Clinton, encerrar viagem à China na qual a questão dos direitos humanos esteve ausente de suas declarações públicas. O assunto foi tratado de maneira privada no encontro que a secretária teve com o ministro das Relações Exteriores, Yang Jiechi. Antes de chegar a Pequim, Hillary declarou que as divergências em relação aos direitos humanos não poderiam atrapalhar a cooperação entre os dois países em áreas nas quais pode existir consenso, como crise econômica mundial e aquecimento global. A secretária foi de franqueza pouco comum em diplomatas ao falar da dinâmica das relações entre EUA e China nessa área: "Sabemos que vamos pressioná-los a reconsiderar sua posição em relação à liberdade religiosa e cultural no Tibete, à autonomia dos tibetanos e alguma forma de reconhecimento do dalai-lama. E sabemos o que eles vão dizer, porque eu tenho conversado por mais de uma década com os líderes chineses. E nós sabemos o que eles vão dizer sobre Taiwan e à venda de armas (dos EUA) e eles sabem o que vamos dizer." O relatório do Departamento de Estado afirma que a situação dos direitos humanos na China continua "pobre" e piorou em algumas áreas, entre as quais o tratamento dado às minorias étnicas e a liberdade de imprensa e de manifestação. "O histórico de direitos humanos do governo em áreas da China habitadas por tibetanos deteriorou-se de maneira grave durante o ano", afirmou o Departamento de Estado, que divulga a avaliação anualmente. O documento sustenta que tibetanos foram submetidos a torturas, prisões arbitrárias e repressão de direitos fundamentais nos últimos 12 meses. A agência oficial de notícias Nova China, afirmou que o relatório distorce fatos e despreza avanços nessa área. "O relatório ignorou esforços e avanços históricos que a China obteve na área dos direitos humanos, amplamente reconhecidos pela comunidade internacional."