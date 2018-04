China controla foco de aftosa no noroeste do país A China conteve um foco de febre aftosa na província de Qinghai, no noroeste do país, afirmou o Ministério da Agricultura. Autoridades locais isolaram 58 vacas após testes confirmarem, em 30 de outubro, a presença do tipo 1 asiático da febre aftosa em um vilarejo na região de Yushu, informou o ministério na Internet (www.agri.gov.cn). A febre aftosa não afeta humanos, e os focos da doença são relativamente fáceis de controlar. A doença, no entanto, pode ter um impacto sério na indústria ao reduzir a produção de leite e carne. No ano passado, mais de mil animais foram sacrificados na China após a descoberta de focos da doença. (Por Ben Blanchard)