China convida Kim e novos líderes da Coreia do Norte para visita

O convite foi feito a Kim por Zhou Yongkang, uma importante autoridade do Partido Comunista da China, que esteve em Pyongyang para participar das comemorações do Dia Nacional norte-coreano, no domingo. A data marcou a ascensão pública do filho de Kim como líder designado para a Coreia do Norte.

A China é o único grande apoio diplomático e econômico da Coreia do Norte -- uma nação comunista pobre e isolada --, mas o governo chinês tem cutucado Kim para aderir à reforma econômica e retomar negociações que visam encerrar seu programa nuclear. Kim já visitou a China duas vezes neste ano.

Segundo a Xinhua, Zhou afirmou que a China quer trabalhar com a Coreia do Norte para "proteger escrupulosamente e desenvolver constantemente a amizade e a cooperação" entre os dois países.

Nos últimos anos a China buscou fortalecer as relações bilaterais e aumentar a assistência e o investimento no país vizinho. Para a China, a Coreia do Norte serve de zona de equilíbrio de poder contra os Estados Unidos e seus aliados na região.

