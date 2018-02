China corre para destruir lago criado por tremor Soldados chineses trabalham em tempo integral para cavar uma gigantesca vala que drene um lago criado pelo terremoto deste mês, enquanto há planos para que 100 mil pessoas sejam retiradas da região, agora sob ameaça de inundação, segundo a imprensa estatal. A China elevou na terça-feira para 67.183 o número de mortos pelo tremor de Sichuan no dia 12. Esse número deve subir, já que há 20.790 desaparecidos, além de quase 362 mil feridos. Soldados e policiais caminharam até o lago Tangjiashan levando dinamite para explodir a parede de lama e destroços que bloqueia o fluxo de um rio, no município de Beichuan. Esse é o maior dos 35 lagos formados pelos deslizamentos do tremor. Cerca de 30 mil pessoas que vivem no montanhoso entorno do lago já foram retiradas. Em Mianyang, cerca de 150 mil pessoas devem ser retiradas até meia-noite de terça-feira (hora local, final da manhã no Brasil), segundo a agência Xinhua. Há temores de que o volume de água do lago, com 300 milhões de metros cúbicos, rompa a barragem local. "É melhor para eles (a população) se queixar do transtorno da retirada do que chorar depois do possível perigo", disse Liu Ning, funcionário do Ministério de Recursos Hídricos, à imprensa local. Na segunda-feira, o nível do lago atingia 725,3 metros, apenas 26 metros abaixo da parte mais baixa da represa, segundo Liu. Cerca de 600 engenheiros e soldados se reuniam sobre a barragem e se revezaram durante a noite, operando as escavadeiras levadas de helicóptero. Os soldados esperam concluir a construção da vala até 5 de junho, o que significa que a água pode continuar se acumulando nos próximos dias. Na terça-feira, o nível subiu mais 1,79 metro, e as autoridades se preparam para o pior, de acordo com a Xinhua. Na segunda-feira tomou posse o novo prefeito de Mianyang, município que inclui Beichuan e onde houve mais de 16 mil mortos por causa do terremoto. Não se sabe se a mudança está vinculada a eventuais falhas nos trabalhos de resgate. (Reportagem adicional de Sally Huang, Guo Shipeng e Benjamin Kang Lim em Pequim)