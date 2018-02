China corre para enterrar vítimas e ajudar sobreviventes A China se apressa na sexta-feira (horário local) para enterrar os mortos do terremoto de Sichuan e ajudar os sobreviventes que estão feridos, desabrigados, famintos e sedentos. Em visita à área mais afetada pelo tremor de segunda-feira, de magnitude 7,9, o primeiro-ministro Wen Jiabao tentou animar as equipes de resgate, embora sejam reduzidas as chances de encontrar sobreviventes sob escombros. "Salvar vidas ainda é a nossa prioridade, enquanto há esperança de sobrevivência", disse Wen, segundo a agência estatal de notícias Xinhua. Há cerca de 20 mil mortes confirmadas, e cerca de 25 mil outras pessoas permanecem sob os escombros. Em Yingxiu, província de Sichuan, onde os corpos estão enfileirados à margem do rio, Bai Licheng, funcionário do Partido Comunista, alertou para o risco de epidemias caso os sepultamentos não ocorram logo. Ele pediu pela Xinhua que a cidade receba mais água, comida e sacos para guardar os cadáveres. O Ministério da Saúde determinou que os corpos sejam limpos onde forem encontrados e enterrados assim que possível, longe de mananciais e observando a direção do vento, para que os corpos não enviem mau cheiro às cidades. Mais de 3.000 soldados correm contra o relógio para encontrar sobreviventes em Yingxiu, um subúrbio que tinha cerca de 6.000 habitantes. Ao todo, a China mobilizou 13 mil soldados e membros de outras forças para as tarefas, mas os deslizamentos e rachaduras nas estradas dificultam o envio de ajuda. Em Shifang, também em Sichuan, um pequeno hospital sofre para dar conta dos feridos, que são atendidos até na garagem e em barracas na calçada. Médicos e enfermeiras correm de um lado para outro, verificando curativos, trocando frascos de soros e dando outros cuidados aos feridos. Uma mulher, amparando o filho ferido, queixava-se da ausência do poder público. Ao lado dela, um rapaz tentava justificar: "Eles estão tentando ajudar, mas estão ocupados demais. Só em Mainzhu [região vizinha] há milhares de mortos". Em Wenchuan, epicentro do tremor, a aviação chinesa conseguiu pela primeira vez na quinta-feira lançar equipamentos de resgate, segundo a Xinhua. As chuvas e as nuvens baixas vinham impedindo essa atividade. Na sexta-feira, chegou a Sichuan a primeira equipe estrangeira de socorro, formada por 60 japoneses. A China também aceitou equipes de resgate de Rússia, Coréia do Sul e Cingapura. Esse foi o pior terremoto na China desde o de 1976 na cidade de Tangshan (nordeste), que matou cerca de 300 mil pessoas.