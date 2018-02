China corta para 18,5% depósito compulsório para estimular crédito

O corte passa a valer na segunda-feira e é o segundo neste ano. Agora, os bancos devem manter 18,5% de seus depósitos na reserva do banco central, ante 19,5%.

O banco central chinês também informou que fará um corte adicional de 1 ponto porcentual no depósito compulsório para cooperativas agrícolas e bancos menores, além de um corte de dois pontos porcentuais no Banco de Desenvolvimento Agrícola. Outra redução, de 0,5 ponto porcentual, será oferecida aos bancos com foco em empréstimos para pequenos tomadores e do setor agrícola.

Na última quarta-feira, o governo chinês anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) registrou expansão de 7% no primeiro trimestre de 2015 ante igual intervalo do ano passado, o pior resultado para o período desde 2009, quando houve avanço de 6,6%. Fonte: Dow Jones Newswires