China cresceu cerca de 10% em 2010, diz vice-premiê A economia da China cresceu cerca de 10% em 2010, com as vendas do varejo registrando expansão ao redor de 18,5%, informou o vice-primeiro-ministro Li Keqiang, de acordo com um discurso publicado hoje na página do governo central chinês. A demanda doméstica contribuiu para cerca de 90% do crescimento em 2010, cita o documento, atribuindo a informação a um discurso de Li a líderes empresariais na Alemanha.