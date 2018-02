China cria companhia para produzir aviões comerciais A China criou uma companhia para produzir aviões comerciais regionais com o objetivo de eventualmente reduzir a dependência do país da Boeing e da Airbus nesse setor, informou neste domingo a imprensa oficial. A Companhia de Aviões Comerciais da China teve investimentos de 19 bilhões de iuans (2,27 bilhões de dólares), com 6 bilhões de iuans vindos da estatal Comissão de Supervisão e Administração de Recursos, dando a ela a maior fatia da empresa, com 30 por cento, disse a agência de notícias Xinhua. Um consórcio feito entre o governo municipal de Xangai, onde o avião regional ARJ21 está sendo desenvolvido, e duas fábricas estatais, AVIC I e AVIC II, terá 25 por cento da empresa, comprados por 5 bilhões de iuans. O ARJ21-700 tem 90 assentos e foi lançado no ano passado. O primeiro avião nacional chinês passará por testes de vôo neste ano e as primeiras unidades devem ser entregues no final de 2009. Mas muitos analistas expressaram ceticismo quanto às perspectivas comerciais de um avião de grande porte desenhado e construído inteiramente na China, devido à limitada experiência do país com aeronaves. "Eles podem estabelecer uma presença nos negócios nos próximos 10 a 20 anos se financiarem o projeto com dinheiro do governo e gradualmente oferecerem fatias ao setor privado", afirmou Richard Aboulafia, analista de aviação do Teal Group. O gerente-geral da nova companhia, Jin Zhuanglong, não deu um prazo para a produção de aeronaves maiores e disse que o investimento e a cooperação não estavam restritos às empresas domésticas. A AVIC I, que comanda a Companhia de Aviação Internacional de Xi'an, desenvolveu o ARJ21. A Indústria de Aviação Hafei, da AVIC II, produz o ERJ-145 em parceria com a brasileira Embraer . A divisão da General Electric para aeronaves disse em março que havia assinado um acordo preliminar para comprar cinco unidades do ARJ21, sendo esse o primeiro pedido de um grande cliente estrangeiro. Há um total de 181 pedidos para o ARJ21, quase todos de companhias chinesas. A General Electric e a Parker Hannifin fornecem equipamentos para o avião. O projeto não é a primeira tentativa da China de desenvolver um avião comercial de passageiros. Houve acordos com a McDonnell Douglas e a Airbus que não foram adiante.