China cria superministérios e promete mais reformas A China prometeu aprofundar as reformas políticas, começando pela criação de quatro "superministérios" encarregados de dirigir setores econômicos importantes e agilizar decisões, informou a imprensa estatal na quinta-feira. Os líderes chineses há tempos defendem uma reforma política, mas as mudanças são lentas e não apontam para um fim do sistema unipartidário, que segundo eles é o pilar da estabilidade e do desenvolvimento do país. De acordo com a proposta aprovada pelo Comitê Central do Partido Comunista, o Parlamento, que faz sessão na semana que vem, vai criar superministérios encarregados de energia, indústria, transporte e meio ambiente, de acordo com o jornal Ta Kung Pao, que é editado em Hong Kong, mas controlado pelo governo comunista. Os superministérios absorveriam dezenas de órgãos às vezes conflitantes, que tornam a administração fragmentada e morosa. A reportagem diz que novas mudanças ainda podem ocorrer. O texto não cita propostas, previamente discutidas, para superministérios das áreas de finanças e cultura, nem detalha os poderes das novas pastas -- o que certamente será motivo de atritos dentro da inchada máquina pública chinesa. Mas a ata da reunião do PC indica que os líderes chineses, diante de restrições econômicas, da corrupção e da contida insatisfação dos cidadãos, mantém pelo menos a perspectiva de uma mudança política, inclusive dando maior influência ao hoje apático Parlamento, chamado oficialmente de Congresso Nacional do Povo. "Precisamos aprofundar a reforma do sistema político", diz a ata publicada no Diário do Povo, acrescentando uma rara admissão pública de que há insatisfação popular com o governo. "Com relação ao desenvolvimento econômico e social do nosso país, e com relação às novas demandas para garantir os direitos democráticos dos cidadãos e proteger a justiça social, nosso sistema político ainda tem muitas partes mal-ajustadas." Lembrando que há um crescimento constante da "consciência social" dos chineses, a ata diz que o controle do Partido Comunista permanece essencial, mas que o Parlamento e autoridades não-comunistas devem ser mais ouvidos. "A reforma política está em discussão há anos, e tenho certeza de que os escalões mais altos vêm pensando nessas coisas mais do que antes", disse Mao Shoulong, da Universidade Popular da China. Na opinião dele, há mais expectativa de reformas neste ano por causa da realização da Olimpíada de Pequim, em agosto, e dos 30 anos do congresso em que Deng Xiaoping iniciou as reformas econômicas no país. "Acho que a abordagem (dos dirigentes) é clara: nada de grandes mudanças, mas um sólido ajuste." (Reportagem adicional de Ben Blanchard)