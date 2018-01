China critica autoridades por esterilização forçada A autoridade chinesa de planejamento familiar criticou autoridades locais por acusações de esterilização forçada de mulheres durante uma campanha para divulgar a política de um filho por casal, informou neste sábado a imprensa local. Funcionários públicos de Huaiji, um condado pobre na província sulista de Guangdong, esterilizou mulheres ou implantou equipamentos intrauterinos "sem oferecer nenhuma informação sobre métodos contraceptivos alternativos", publicou o China Daily, citando a porta-voz da Comissão da Família. "Tal prática nunca foi encorajada pelo governo central", disse Zhao Baige, de acordo com o jornal. As autoridades de Huaiji ordenaram a paralisação dos procedimentos e a "reeducação dos funcionários sobre os princípios do país para a implementação do planejamento familiar", afirmou ela. A reportagem não forneceu mais detalhes. Porém, segundo informações da imprensa e de ativistas dos direitos humanos, as autoridades de Huaiji ordenaram abortos ou procedimentos de esterilização depois de mulheres da região terem quebrado as regras e dado à luz mais crianças.